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ВСУ ликвидировали более 95 тысяч российских военных, - Генштаб

Фото: ВСУ ликвидировали более 95 тысяч российских военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали полтысячи оккупантов. Всего с начала войны потери российской армии составили 95 260 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 13.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 95 260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 2966 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 5930 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1931 (+2) ед,
  • РСЗО - 404 (+7) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+10),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4549 (+5) ед,
  • специальная техника - 170 (+1).

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ отразили 16 атак россиян на Донбассе, а украинская авиация нанесла 5 ударов по местам скопления сил россиян.

Также мы писали, что высокопоставленные правительственные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки способности Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

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