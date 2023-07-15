ЗСУ ліквідували окупантів в лісосмузі під Бахмутом. Сирський поділився відео

"Бахмутський напрямок. Працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За даними Сирського, українська аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі під Бахмутом, після чого ворога було знищено за допомогою залпового вогню з БМ-21 "Град".

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої.

Упродовж доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.

Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 14 липня склали ще 550 окупантів, таким чином армия РФ вже втратила 236 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.

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