ЗСУ ліквідували окупантів в лісосмузі під Бахмутом. Сирський поділився відео

Збройні сили України ліквідували групу окупантів в лісосмузі на Бахмутському напрямку.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
"Бахмутський напрямок. Працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
За даними Сирського, українська аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі під Бахмутом, після чого ворога було знищено за допомогою залпового вогню з БМ-21 "Град".
За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої.
Упродовж доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.
Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 14 липня склали ще 550 окупантів, таким чином армия РФ вже втратила 236 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.
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