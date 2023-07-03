UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ ліквідували командира загону чеченського спецназу "Ахмат"

Фото: ЗСУ ліквідували командира загону чеченського спецназу "Ахмат" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат". Він з початку повномасштабного вторгнення воював у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов.

"Дякую батькам, які виростили такого Героя (Писаренко Євген Валерійович - Царства тобі небесного і нехай земля тобі буде пухом - мій дорогий брат), велика людина з великим серцем", - написав Алаудінов.

Окупант мав позивний "Большой". Раніше він служив у ставропольському ОМОНі, де отримав звання полковника. З початку повномасштабного вторгнення Писаренко добровільно вступив до армії РФ. Потім у складі чеченського батальйону "Ахмат" брав участь у війни Росії проти України.

Фото: Євген Писаренко (росЗМІ)

Нагадаємо, 14 червня, в українських та російських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про вбивство чи поранення Делімханова на Запорізькому напрямку внаслідок удару ЗСУ. Він був "правою рукою" голови Чечні Рамзана Кадирова.

Пізніше Кадиров злякався і почав благати українську розвідку надати йому інформацію про те, куди саме було завдано удару. Він хотів підкупити наших розвідників "щедрою винагородою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України