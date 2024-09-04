ЗСУ в Курській області надовго: експерт назвав ознаки

"На мою думку, є всі перспективи і можливості, що Україна буде тримати (Курську область, - ред). Більше того, я бачу, що вже здійснюється до цього підготовка. Тому, що крім проведення наступальної операції, яка триває, і вона є особливо на північ і на захід, а на схід помітна вже більш така оборонна операція і протидія російським контратакам", - розповів він.

Це означає, за його словами, що десь ЗСУ стабілізують ситуацію, лінію, в очікуванні того, що можливо доведеться переходити в режим утримання цих територій і в режим того, що це може призводити до того, що треба буде посилювати саме захисні лінії.

"Ось це на сьогодні помітно. Тому я думаю, що це свідчить про те, що українські війська дійсно розглядають сценарій того, що будуть залишатися надовго (у Курській області, - ред)", - констатував Мусієнко.