ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ в Курской области надолго: эксперт назвал признаки

Курская область, Среда 04 сентября 2024 17:25
UA EN RU
ВСУ в Курской области надолго: эксперт назвал признаки Фото: ВСУ, по всей видимости, планируют закрепиться в Курской области надолго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская
Эксперт: Александр Мусиенко

Украинские военные, по всей видимости, планируют закрепиться в Курской области надолго. Об этом свидетельствуют некоторые признаки.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"По моему мнению, есть все перспективы и возможности, что Украина будет держать (Курскую область, - ред). Более того, я вижу, что уже осуществляется к этому подготовка. Потому, что кроме проведения продолжающейся наступательной операции, и она есть особенно к северу и западу, на востоке заметна уже более такая оборонительная операция и противодействие российским контратакам", - рассказал он.

Это означает, по его словам, что ВСУ стабилизируют ситуацию, линию, в ожидании того, что возможно придется переходить в режим удерживания этих территорий и в режим того, что это может приводить к тому, что нужно будет усиливать именно защитные линии.

"Вот это сегодня заметно. Поэтому я думаю, что это свидетельствует о том, что украинские войска действительно рассматривают сценарий того, что будут оставаться надолго (в Курской области, - ред)", - констатировал Мусиенко.

Наступление ВСУ в Курской области

В августе украинские военные начали наступление в Курской области, операция продолжается почти месяц.

По данным на конец августа, как рассказывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина взяла под контроль в Курской области 100 населенных пунктов и 1294 кв. км. Также ВСУ удалось пленить почти 600 российских военных.

На данный момент темп украинского наступления в Курской области снизился. Подробнее о том, почему "стихла" Курская операция и могут ли оккупанты пойти в контратаку - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ