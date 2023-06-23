Захисники на Куп'янському та Лиманському напрямках зупинили наступ ворога, - Маляр

"На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", - написала вона.

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Що цьому передувало

Варто зазначити, що російські окупанти останніми тижнями посилили штурми у Луганській області. Українські військові повідомляли, що росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

За інформацією захисників та аналітиків, на тій ділянці фронту тривають важкі бої. Окупанти атакують у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Проте українські військові стримують штурми ворога та завдають йому втрат у техніці і живій силі.

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