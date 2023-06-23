Защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага, - Маляр

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", - написала она.

Маляр в эфире телемарафона объяснила, что оккупанты за последние дни стянули резервы на восток и усилили наступление.

"Так же как на юге для обороны, на востоке они стягивали резервы для наступления и пытались прорвать там нашу оборону. И вот последние полторы недели у нас были очень ожесточенные бои именно на Купянском и Лиманском направлениях. Но наши ВСУ врага там остановили. По состоянию на вчера и сегодня там фактически несколько боестолкновений, и враг сейчас остановил свои наступательные действия", - сказала замминистра.

По словам Маляр, украинские военные остановили наступление врага, но оккупанты не оставляют свою стратегическую цель - захватить всю Донецкую и Луганскую области.

"Конечно, стратегически враг не собирается оставить свою цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Безусловно, они будут двигаться дальше. Но мы видим, что это безуспешно. Им не удается ни в направлении Марьинки и Авдеевки, ни Купянский, Лиманский, ни на Бахмутском им не удалось никуда продвинуться", - добавила она.

скриншот deepstatemap.live

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что российские оккупанты в последние недели усилили штурмы в Луганской области. Украинские военные сообщали, что россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянско-Лиманском направлении.

По информации защитников и аналитиков, на том участке фронта продолжаются тяжелые бои. Оккупанты атакуют в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Однако украинские военные сдерживают штурмы врага и наносят ему потери в технике и живой силе.

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