ЗСУ контратакують у районі Бахмута, наступ на місто слабшає, - британська розвідка

Загроза оточення Бахмута із півночі півдня залишається. Проте тиск на місто слабшає, а ЗСУ проводять контратаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, останніми днями українські сили провели локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання по трасі H32, що знаходиться під загрозою.
За даними британської розвідки, бої навколо центру міста продовжуються, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня.
"Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи Міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, в останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка , що утримується Україною, на північ від Донецька. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тому, що відбувається під Бахмутом.
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