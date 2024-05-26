ЗСУ контратакують на Харківському напрямку, ворог просунувся у Донецькій області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

25 травня біля Липців (на північ від Харкова) тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська відступили з невизначених позицій поблизу Липців і що є повідомлення, що ЗСУ в цьому районі відкинули окупантів назад до Лук'янців.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники продовжували штурм поблизу Липців і Нескучного (на схід від Липців), а в Міноборони РФ стверджували, що війська РФ нібито відбили українські контратаки біля Глибокого (на північ від Липців).

Російський блогер стверджував, що військам РФ важко просуватися через низовини на північ від Липців, які мало приховують позиції ЗСУ на півдні.

Офіцер української розвідки, який діє в Харківській області, заявив, що російські війська ведуть штурм у напрямку Липців великою кількістю піхоти та за підтримки широких плануючих бомбових ударів.

25 травня біля Вовчанська та в його межах тривали бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ нібито просунулися на 150 метрів біля Вовчанського медичного коледжу в центрі Вовчанська та на 300 метрів углиб біля Тихого, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Російські окупанти продовжували штурми біля Стариці (на захід від Вовчанська), Вовчанська та Тихого.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська начебто відбили українські контратаки під Вовчанськом.

Російські блогери стверджували, що путінські війська знищили ще один міст через річку Вовчу біля Тихого, а ЗСУ налагоджують понтонні мости через річку Вовча у Вовчанському напрямку.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що 25 травня війська РФ просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження наступу вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

У Генштабі ЗСУ 24 травня визнавали, що противник досяг невизначеного часткового успіху поблизу Петропавлівки (на схід від Куп’янська) та Іванівки (на південний схід від Куп’янська).

25 травня російські джерела заявили, що частини російської 47-ї танкової дивізії нібито захопили Іванівку, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 1 км на південь від Берестового (на південний схід від Куп’янська) і що начебто контролюють до 70% Берестового.

Російський блогер розповідав, що війська РФ також просунулися на 800 метрів біля Макіївки (на південний захід від Кремінної) і нібито захопили частину дороги біля Торського (на захід від Кремінної).

Війська РФ продовжували штурм в районі Синьківки, біля Кислівки, Новоселівки, Стельмахівки, біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Невського, коло Тернів, Ямполівки, Торського, в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Виїмки (на південь від Сіверська), а також поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

25 травня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Окупанти вели наступальні дії на північ від Часового Яру в районі Калинівки; у східній частині Часового Яру біля мікрорайонів Канал і Новий; на схід від міста біля Іванівського, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки, і біля Шумів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито досягли якогось успіху під Кліщіївкою і намагаються увійти в мікрорайон Каналу з півдня.

Війська РФ 25 травня продовжували наступальні дії на захід від Авдіївки, але підтверджених наступів росіян у цьому районі не було.

Російське Міноборони стверджувало, що війська РФ нібито захопили Архангельське, хоча в ISW оцінюють, що окупанти захопили населений пункт ще 4 травня.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська начебто просунулися на 350 метрів до ставків на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки), але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

У Генштабі ЗСУ 24 травня інформували, що російські сили досягли неуточненого успіху на схід від Євгенівки (на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито зачищають Нетайлове (на південний захід від Авдіївки) та Уманське (на захід від Авдіївки)

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Калинового, Новоолександрівки, Очеретиного, Соловйового, Сокіла, Новопокровського, Новоселівки Першої, біля Уманського та Яснобродівки, коло Невельського та Нетайлового.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські наземні обстріли на Покровському (Авдіївському) напрямку 25 травня зросли втричі порівняно з 24 травня.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, показують, що окупанти просунулися в межах Красногорівки (на захід від міста Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто також просунулися в районі Парасковіївки, поблизу центральної лікарні в східній Красногорівці та на 1,5 км на південь від Костянтинівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Красногорівки та Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки, Новомихайлівки, біля Володимирівки.

Позиційні бойові дії тривали на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського.

"Південна вісь"

За повідомленнями, 25 травня війська РФ продовжували наступ на захід Запорізької області поблизу Роботиного та Новоандріївки, а також на північний захід від Вербового.

25 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти провели кілька невдалих штурмів на східному березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Українське джерело спростувало нещодавні заяви про те, що ЗСУ відступили з Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у нічному зведенні розповіли про оперативну обстановку 25 травня на фронті, де протягом доби відбулося 110 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що українські захисники на Куп'янському напрямку провели активні дії та мали успіх, завдали ворогу суттєвих втрат.

Додамо, перед тим в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони тримають російські війська під жорстким вогневим контролем та виснажують їх потенціал.