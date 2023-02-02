ЗСУ контратакували у Вугледара, а війська РФ хочуть позбавити Бахмут постачання: карти боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: окупанти накопичують сили для спроби контратаки біля Кремінної

Російські війська продовжили атакувати, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Повідомляється, що окупанти продовжують накопичувати в цьому районі живу силу та військову техніку та незначно просунулися в районі Кремінної. ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Ямполівки (16 км на захід від Кремінної) у Донецькій області.

Окупанти також завдавали ударів українськими шляхами постачання в цьому районі і просунулися в лісі на захід від Кремінної.

Донецький напрямок: ЗСУ контратакували окупантів біля Вугледара

Російські війська продовжували наземні атаки довкола Бахмута 1 лютого. У ПВК "Вагнера" заявили, що станом на 1 лютого російські війська досі не взяли Бахмут в оперативне оточення і спростували повідомлення про те, що російські сили взяли під контроль село за 17 км на північ від Бахмута.

Геолокаційні бойові кадри показують, що окупанти трохи просунулися на північний схід від Бахмута в районі Червоної Гори та на північно-східній околиці Бахмута, а також на південь від Бахмута в районі Досвідченого. Російські джерела продовжували стверджувати, що війська РФ просуваються на північний захід від району Кліщівка, щоб перерізати трасу Т0504 Костянтинівка - Годинник Яр - Бахмут.

Також повідомляється, що ЗСУ здійснили контратаку в районі Вугледару на південний захід від Донецька. На кадрах із геолокацією видно, як підрозділи 40-ї бригади морської піхоти атакують українські позиції на південний захід від Вугледару. Російські сили продовжують використовувати термобаричну артилерійську систему ТОС-1А поблизу Вугледара.

Південний напрямок: окупанти продовжують обстрілювати острови біля Херсона

Окупанти продовжували завдавати ударів по островах у дельті річки Дніпро на Херсонщині, щоб не дати українським силам на них закріпитися. Повідомляється, що війська РФ навряд чи зможуть відновити втрачені позиції у регіоні.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська знищили два моторні човни в районі озера Кругле, приблизно за 5 км на південь від міста Херсон. У РФ заявили, що у Запорізькій області бойові дії ведуться по всій лінії фронту, але здебільшого зосереджені навколо Горіхова та Гуляйполя.