ЗСУ контратакували в районі Бахмута та Авдіївки і відбили кілька позицій: карти боїв ISW

Українські війська здійснили контратаку поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського ВДВ. Також ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу і змусили росіян відійди з двох передових позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.