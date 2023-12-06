ВСУ контратаковали в районе Бахмута и Авдеевки и отбили несколько позиций: карты боев ISW

Украинские войска осуществили контратаку вблизи Богдановки на Бахмутском направлении и захватили две позиции, которые раньше удерживали части российского ВДВ. Также ВСУ продвинулись восточнее участка железнодорожного пути в районе Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти с двух передовых позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
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