ЗСУ контратакували в районі Бахмута та Авдіївки і відбили кілька позицій: карти боїв ISW

Українські війська здійснили контратаку поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського ВДВ. Також ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу і змусили росіян відійди з двох передових позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

5 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки, Петропавлівки, Новоселівського, Тернів, Серебрянського лісу, Білогорівки, Спірного.

Російські блогери стверджували, що сили РФ атакували на південь і південний захід від Лиману Першого і що бої тривають поблизу Серебрянки та Григорівки.

Спікер української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, Надія Замрига 5 грудня заявила, що російські сили зменшили щільність артилерійського вогню порівняно з кінцем літа 2023 року та використовують танки частіше, ніж у жовтні минулого року.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута. Український військовий оглядач заявив, що українські сили здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

5 грудня російські війська продовжили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 11 штурмів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Український командир, який діє в районі Бахмута, заявив, що артилерійські підрозділи ЗСУ та оператори безпілотників знищують приблизно 80 відсотків російської техніки під час російських штурмів.

Він додав, що російські війська зосереджені на відбитті раніше втрачених позицій під Бахмутом і використовують штурмові загони "Шторм-Z" для сильного лобового удару, а більш професійні підрозділи, насамперед ВДВ і чеченські елементи, для пошуку прогалин в українській обороні.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися вздовж ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичі і біля Степового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського.

4 і 5 грудня російські блогери заявляли, що тривають позиційні бої біля Красногорівки і що війська РФ відновили штурм біля Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Прес-служба Таврійського угруповання військ України 5 грудня повідомила, що РФ відновила нанесення авіаударів з штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка-52 в районі Авдіївки.

Українські війська 5 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що українські війська просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Український військовий оглядач заявив 5 грудня, що ЗСУ змусили російські війська відійти з двох передових позицій.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська контратакують біля Степового та тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 13 російських атак біля Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Новомихайлівки.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину Мар’їнки, а українські сили зберігають контроль над позиціями на західній околиці населеного пункту.

"Південна вісь"

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Золотої Ниви (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ також невдало атакували на південний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили атакували в районі Балки Успенівки (5 км на північний схід від Роботиного).

Війська РФ безуспішно атакували на південь і захід від Роботиного.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили атакували лісовий масив поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області.

Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що за минулу добу російські війська завдали три авіаудари 26 плануючими бомбами в напрямку Кринок.