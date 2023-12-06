ВСУ контратаковали в районе Бахмута и Авдеевки и отбили несколько позиций: карты боев ISW

Украинские войска осуществили контратаку вблизи Богдановки на Бахмутском направлении и захватили две позиции, которые раньше удерживали части российского ВДВ. Также ВСУ продвинулись восточнее участка железнодорожного пути в районе Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти с двух передовых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

5 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Синьковки, Петропавловки, Новоселовского, Тернов, Серебрянского леса, Белогоровки, Спорного.

Российские блоггеры утверждали, что силы РФ атаковали к югу и юго-западу от Лимана Первого и что бои продолжаются вблизи Серебрянки и Григорьевки.

Спикер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, Надежда Замрига 5 декабря заявила, что российские силы уменьшили плотность артиллерийского огня по сравнению с концом лета 2023 года и используют танки чаще, чем в октябре прошлого года.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута. Украинский военный обозреватель заявил, что украинские силы осуществили контратаку вблизи Богдановки и захватили две позиции, которые раньше удерживали части российского 331-го воздушно-десантного полка ВДВ РФ.

5 декабря российские войска продолжили локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 11 штурмов вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

Украинский командир, действующий в районе Бахмута, заявил, что артиллерийские подразделения ВСУ и операторы беспилотников уничтожают около 80 процентов российской техники во время российских штурмов.

Он добавил, что российские войска сосредоточены на отражении ранее утраченных позиций под Бахмутом и используют штурмовые отряды "Шторм-Z" для сильного лобового удара, а более профессиональные подразделения, прежде всего ВДВ и чеченские элементы, для поиска пробелов в украинской обороне.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись вдоль участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 23 российских атаки к востоку от Новобахмутовки; к северо-востоку от Бердичи и у Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского.

4 и 5 декабря российские блоггеры заявляли, что продолжаются позиционные бои у Красногоровки и что войска РФ возобновили штурм у Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).

Пресс-служба Таврической группировки войск Украины 5 декабря сообщила, что РФ возобновила нанесение авиаударов из штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки.

Украинские войска 5 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что украинские войска продвинулись к востоку от участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода. Украинский военный обозреватель заявил 5 декабря, что ВСУ заставили российские войска отойти с двух передовых позиций.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону по направлению Новокалинового.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 13 российских атак у Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Новомихайловки.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы предположительно контролируют большую часть Марьинки, а украинские силы сохраняют контроль над позициями на западной окраине населенного пункта.

"Южная ось"

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Золотой Нивы (11 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ также неудачно атаковали юго-западнее Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Министерство обороны России заявило, что украинские силы атаковали в районе Балки Успеновки (5 км северо-восточнее Работино).

Войска РФ безуспешно атаковали к югу и западу от Работино.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы атаковали лесной массив вблизи Крынок на левом берегу Херсонской области.

Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли три авиаудара 26 планирующими бомбами в направлении Крынок.