ЗСУ контратакували на Куп'янському напрямку та просунулися біля Роботиного: карти боїв ISW

Українські війська продовжували ведення наступальних операцій у Запорізькій області та просунулися на захід від Роботиного. Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували в районі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та відбили позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Іванівки та на південний схід від Тернів.

Речник десантно-штурмової бригади ЗСУ "Сталевий кордон" Іван Шевстов заявив, що найбільш активна частина Куп'янського фронту знаходиться в районі Синьківки та Іванівки, а російські сили атакують у напрямку Куп'янська угрупованнями від 10 до 30 осіб. Шевстов зазначив, що російські війська продовжують спроби зайняти лівий берег річки Оскіл.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що російські війська нібито незначно просунулися до Торського (приблизно 8 км на південний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що 30 жовтня українські війська здійснили контратаки в районі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися. Один російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контратакували та повернули кілька позицій поблизу Райгородки (12 км на захід від Сватового).

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що українські сили просувалися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та завдають втрат російським військам у цьому районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що українським військам вдалося просунутися за лінію залізниці на південь від Андріївки та закріпити нові позиції.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Андріївки та Кліщіївки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни "суттєво посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

30 жовтня українські військові джерела зазначили, що українські сили збили ще один російський Су-25 на Авдіївському напрямку, він став уже шостим.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в мікрорайон "Хімік" на південь від Авдіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська проводять "тактичне перегрупування", яке, ймовірно, триватиме менше доби, перш ніж вони відновлять наступ на населений пункт.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун також зазначив, що російські війська намагаються компенсувати втрати техніки під Авдіївкою та готуються задвати удару піхотою по українських позиціях.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили невдалі наземні атаки росіян поблизу Авдіївки, Новокалинового, Тоненького, Опитного та Первомайського.

Український Генштаб також повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та на південь від Вугледара.

"Південна вісь"

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що 29 жовтня війська РФ атакували на північ від Приютного і поблизу Новодонецького та Новомайорського. Російський "воєнкор" стверджував, що 27-29 жовтня тривали бої за контроль над Балкою Грушева на північний схід від Приютного.

Українські війська 30 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області та здобули успіхи. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що українські сили контролюють центральну частину Кринок (30 км на схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), а один російський "воєнкор" стверджував, що українські сили незначно розширили свою зону контролю.

Українське південне оперативне командування заявило, що російські війська використали 37 керованих бомб КАБ для ударів по західному березі Херсонської області.