ВСУ контратаковали на Купянском направлении и продвинулись возле Работино: карты боев ISW

Украинские войска продолжали ведение наступательных операций в Запорожской области и продвинулись к западу от Работино. Российские источники утверждали, что ВСУ контратаковали в районе Купянск-Сватово-Кременная и отбили позиции оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки на Купянском направлении в районе Синьковки и Ивановки и юго-восточнее Тернов.

Спикер десантно-штурмовой бригады ВСУ "Стальная граница" Иван Шевстов заявил, что наиболее активная часть Купянского фронта находится в районе Синковки и Ивановки, а российские силы атакуют в направлении Купянска группировками от 10 до 30 человек. Шевстов отметил, что российские войска продолжают попытки занять левый берег реки Оскол.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись к Торскому (примерно 8 км юго-западнее Кременной).

Российские источники утверждали, что 30 октября украинские войска провели контратаки в районе Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись. Один российский "военкор" утверждал, что украинские силы контратаковали и вернули несколько позиций вблизи Райгородки (12 км к западу от Сватового).

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показывают, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Курдюмовки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и наносят урон российским войскам в этом районе.

Российский военкор утверждал, что украинским войскам удалось продвинуться за линию железной дороги к югу от Андреевки и закрепить новые позиции.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки и Клищиевки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россияне "существенно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".

30 октября украинские военные источники отметили, что украинские силы сбили еще один российский Су-25 на Авдеевском направлении, он стал уже шестым.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в микрорайон "Химик" к югу от Авдеевки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска проводят "тактическую перегруппировку", которая, вероятно, продлится меньше суток, прежде чем они возобновят наступление на населенный пункт.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун также отметил, что российские войска пытаются компенсировать потери техники под Авдеевкой и готовятся наносить удар пехотой по украинским позициям.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили неудачные наземные атаки россиян вблизи Авдеевки, Новокалинового, Тоненького, Опросного и Первомайского.

Украинский Генштаб также сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Марьинки, Новомихайловки и к югу от Угледара.

"Южная ось"

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские источники утверждали, что 29 октября войска РФ атаковали севернее Приютного и вблизи Новодонецкого и Новомайорского. Российский "военкор" утверждал, что 27-29 октября продолжались бои за контроль над Балкой Грушева к северо-востоку от Приютного.

Украинские войска 30 октября провели наступательные операции на западе Запорожской области и преуспели. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к западу от Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что украинские силы контролируют центральную часть Крынок (30 км к востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), а один российский военкор утверждал, что украинские силы незначительно расширили свою зону контроля.

Украинское южное оперативное командование заявило, что российские войска использовали 37 управляемых бомб КАБ для ударов по западному берегу Херсонской области.