ЗСУ контратакували і відбили позиції на Авдіївському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Також ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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