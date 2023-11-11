ВСУ контратаковали и отбили позиции на Авдеевском направлении: карты боев ISW

Украинские войска осуществили контратаку на Авдеевском направлении и отбили утраченные ранее позиции. Также ВСУ совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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