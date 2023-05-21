ЗСУ в Херсонській області знищили три російські безпілотники

"21 травня 2023 року, у Херсонській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три російські безпілотні літальні апарати", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, українські військові ліквідували один безпілотник "Мерлін-ВР", один БпЛА "Орлан-10" та один БпЛА "ZALA".

Що за безпілотники

Безпілотник "Мерлін-ВР" призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Безпілотник "Орлан-10" призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Безпілотник ZALA призначений для спостереження в широкому діапазоні метеоумов підстильної поверхні, визначення ступеня завданих збитків, виявлення вибухових пристроїв, скидання вантажів, прикордонного контролю та коригування вогню.

Херсонська область

Від початку російського вторгнення в Україну територія регіону перебуває під постійними ударами росіян. На початку березня ЗСУ втратили контроль над містом Херсон, при цьому російські війська окупували практично всю територію області. На початку листопада ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном.

Однак лівий берег регіону досі перебуває під російською окупацією. Саме з цієї території росіяни практично щодня запускають безпілотники для розвідки.

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