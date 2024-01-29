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ЗСУ в Херсонській області знищили розвідувальний дрон окупантів (відео)

Архівне фото: ЗСУ в Херсонській області знищили розвідувальний дрон окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 29 січня, знищили ворожий розвідувальний дрон у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Зазначається, що це результат роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.

Їм вдалося знищити в Херсонській області розвідувальний безпілотник окупантів.

За даними Сил оборони півдня України, росіяни втратили дрон "Supercam".

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Золотої Ниви (Донецька область) і уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

А протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 383 180 одиниць особового складу.

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Російська ФедераціяХерсонська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні