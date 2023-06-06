ЗСУ готові до контрнаступу, однак війна буде тривалою, - Міллі

Бойові дії на території України останнім часом стали більш інтенсивними. ЗСУ добре підготовлені до контрнаступу, але війна триватиме протягом тривалого часу.

Про це заявив керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

У Сполучених Штатах Америки відзначили підвищення інтенсивності бойових дій в Україні та зазначили, що боротьба буде непростою та займе деякий час.

"Подібно до битви за Нормандію, чи будь-якої іншої великої битви, війна - це плата. Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу", - заявив Міллі.

За оцінками генерала, українські сили добре захищали свою країну з моменту повномасштабного російського вторгнення. Навчання та зброя, що згодом надали союзники добре підготували українських військових до проведення контрнаступальних дій.

"Для цього було проведено багато підготовки, багато поставок, багато боєприпасів було надано іншими країнами, включаючи Сполучені Штати.Я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції, яку вони проводять", - зазначив Марк Міллі.

Контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися до 1600 метрів біля Бахмута. Зазначається, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій здобули територіальні успіхи не декількох напрямках фронту.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що контрнаступ призведе до повернення під контроль Києва стратегічно важливих територій.