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ЗСУ не фіксують відведення військ РФ із Покровського напрямку через операцію в Курській області

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЗСУ не спостерігають відведення російських військ із Покровського напрямку через ситуацію в Курській області.

Про це заявив пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона Калина" підполковник Микола Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми – і попри втрати, і попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав нашу лінію оборони. Все одно ворог… його дуже багато, і він лізе, і лізе", - зазначив він. 

Коваль також додав, що малоймовірно, що метою операції в Курській області було відволікання російських військ саме з Покровського напрямку.

"Я б сказав так, що хибна думка про те, що відкрили той фронт, надіючись на те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Це не для цього робилося, я так вважаю. Тому нехай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд. А ми робимо свою тут роботу. І все покаже час", - підсумував військовий. 

Бої у Курській області

Українські військові вже другий тиждень проводять операцію на території Курської області, взявши під контроль близько 82 російських населених пунктів. Метою операції є захист прикордонних регіонів України від російських обстрілів та створення буферної зони.

Під час операції ЗСУ знищують російські мости, що ускладнює логістику та відступ російських військ.

Інститут з вивчення війни повідомляє, що Росія перекинула близько 5 тисяч солдатів із фронтів в Україні для "відбиття" територій у Курській області.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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