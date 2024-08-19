ЗСУ не фіксують відведення військ РФ із Покровського напрямку через операцію в Курській області

"Вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми – і попри втрати, і попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав нашу лінію оборони. Все одно ворог… його дуже багато, і він лізе, і лізе", - зазначив він.

Коваль також додав, що малоймовірно, що метою операції в Курській області було відволікання російських військ саме з Покровського напрямку.

"Я б сказав так, що хибна думка про те, що відкрили той фронт, надіючись на те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Це не для цього робилося, я так вважаю. Тому нехай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд. А ми робимо свою тут роботу. І все покаже час", - підсумував військовий.