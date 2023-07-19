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ЗСУ дроном знищили ворожий Т-90 на Бахмутському напрямку (відео)

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Бахмутський район, Середа 19 липня 2023 22:38
ЗСУ дроном знищили ворожий Т-90 на Бахмутському напрямку (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці дроном атакувала ворожий танк Т-90 під Бахмутом. В результаті цього ворожа бойова машина була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Знищення російського танку Т-90 на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що над знищенням танка працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з 3-ю окремою штурмовою бригадою.

Також їм допомагав начальник РЕБ та КБ 28-ї окремої механізованої бригади.

"FPV-камікадзе точно вражає ціль", - додав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, там тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

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