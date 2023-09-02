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ЗСУ досягли нових успіхів на південному напрямку: карти боїв DeepState

Субота 02 вересня 2023 02:23
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ЗСУ досягли нових успіхів на південному напрямку: карти боїв DeepState Фото: українські військові просунулися на південь від Роботиного (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові просунулися на південь від Роботиного і зайшли у фланг військам РФ біля Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState.

ЗСУ досягли нових успіхів на південному напрямку: карти боїв DeepStateЗСУ зуміли просунутися на 1000-1500 метрів на південь і на південний схід Роботиного в напрямку Новопрокопівки. Таким чином, угруповання окупантів у двох населених пунктах опинилися під вогнем з двох сторін: для Новопрокопівки – з півночі та сходу, а для Вербового – із заходу та північного заходу відповідно.

ЗСУ досягли нових успіхів на південному напрямку: карти боїв DeepState

Ситуація на Запорізькому напрямі

У Генштабі повідомили, що українські військові просунулися на напрямках Новопрокопівка – Вербове. Вони закріплюються на досягнутих рубежах і завдають вогняної поразки артилерією за виявленими цілями росіян, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також нагадаємо, що нещодавно наші захисники звільнили село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

За словами військових експертів, Роботино є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Більше про те, як далі розвиватимуться події на півдні, - читайте уматеріалі РБК-Україна.

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