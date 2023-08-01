ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу на півдні: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій на заході Запорізької області. Росіяни занепокоєні здатністю своєї армії захистити Урожайне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Представник російського угруповання військ заявив, що війська РФ, нібито, захопили вісім українських опорних пунктів поблизу Райгородки (35 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки.
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
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