ВСУ добились успехов во время контрнаступления на юге: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Представитель российской группировки войск заявил, что войска РФ якобы захватили восемь украинских опорных пунктов вблизи Райгородки (35 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповки.
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"Южная ось"
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