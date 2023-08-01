ВСУ добились успехов во время контрнаступления на юге: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска пытались продвинуться к югу от Новоселовского, однако были отброшены украинскими войсками через реку Оскол, протекающую к западу от Сватового.

Представитель российской группировки войск заявил, что войска РФ якобы захватили восемь украинских опорных пунктов вблизи Райгородки (35 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповки.

Российский "военкор" сообщил, что российские войска пытались наступать на Белогоровку (10 км к югу от Кременной) с юго-востока, но безуспешно. Российские источники сообщили, что 31 июля украинские войска совершили несколько контратак к западу и югу от Кременной.

Один российский источник отметил, что украинские силы стабилизировали линию обороны у Дибровы (5 км юго-западнее Кременной) после развертывания резервов в этом районе.

Бои в Донецкой области

Российские "военкоры" сообщали, что украинские силы совершили наземные атаки северо-западнее Бахмута в районе Дубово-Василовки (6 км северо-западнее) и что тяжелые бои продолжаются юго-западнее города, вблизи Андреевки и Клещиевки.

Российские силы совершили наземные атаки юго-западнее Донецка и не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Победы. Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ проводили штурм Марьинки, но не имели успеха.

"Южная ось"

Украинские силы продолжали наступательные операции вдоль района границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, добились прогресса 31 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что у трассы Т0518 Урожайное-Большая Новоселка продолжаются бои, а вблизи Урожайного обороняется оперативно-тактическое соединение РФ "Каскад". Один российский военный блогер выразил обеспокоенность способностью России защитить Урожайное и оценил, что украинские силы захватят населенный пункт в течение следующих трех дней.

Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, 31 июля продвинулись вперед. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ атаковали в направлениях Мала Токмачка и Роботино.

31 июля российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Кривого Рога Днепропетровской области с помощью "Искандер-М". Украинские официальные лица сообщили, что одна российская ракета поразила многоэтажный жилой дом.