ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в ходе наступательных операций в районе Сватового 24 июля. ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений этому, российские заявления могут являться попыткой преувеличить заявленные достижения.

Сообщается, что украинские силы провели ограниченные контратаки в районе Сватового 24 июля. Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы совершили незначительное продвижение к югу от Кременной.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы совершили неудачную наземную атаку к западу от Кременной вблизи Торского. Сообщается, что украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Украинские войска сообщили, что отразили российские атаки к северо-западу от Орехово-Василовки, вблизи Богдановки, к югу от Ивановского и к западу от Клещиевки.

Украина проводила контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута и, как сообщается, по состоянию на 24 июля продвигалась вперед. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска за прошедшую неделю уволили четыре квадратных километра на Бахмутском направлении и продолжают медленно, но уверенно продвигаться.

Российский "военкор" заявил, что украинские силы продвинулись в направлении Орехово-Василовки, вышли на окраины Клещиевки и вплотную к Андреевке. Российские источники утверждали, что под Клищиевкой идут интенсивные бои.

Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ испытывают значительные трудности с обороной позиций на южном фланге Бахмута из-за отсутствия ротации и эффективной украинской радиоэлектронной борьбы.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Невельского, Первомайского, Марьинки, Красногоровки. Маляр заявила, что российские войска продолжают вести наступательные действия по установлению контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

"Южная ось"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска преуспели на неопределенных участках Новодаровка - Приютное и Новоселка - Старомайорское к югу от Великой Новоселки.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Ровнополья (10 км юго-западнее Великой Новоселки) и Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российский военкор утверждает, что украинские силы продвинулись на 1,7 км к северо-восточной окраине Роботиного. Маляр сообщила, что украинские войска провели успешные наступательные действия к юго-востоку от Орехова на рубежах Новоданиловка – Вербовое и Малая Токмачка – Вербовое и к югу от Орехова на рубеже Новоданиловка – Роботино.

24 июля российские войска не совершали никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в западной части Запорожской области.