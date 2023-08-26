ЗСУ досягли успіхів на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

По всій ліній фронту точаться важкі бої. Збройні сили України продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку та досягли невизначеного успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили проводили наступальні операції поблизу Приютного та Урожайного, і в напрямку Старомлинівки.
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