ВСУ добились успехов на Мелитопольском направлении: карты боев ISW

По всей линии фронта идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы проводили наступательные операции вблизи Приютного и Урожайного и в направлении Старомлиновки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.