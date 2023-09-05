ЗСУ досягли тактичного успіху в Запорізькій області: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

4 вересня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили. Генеральний штаб України та заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська почали зміцнювати свої позиції біля Новоєгорівки та припинили штурм українських позицій у цьому районі. Російські джерела стверджували, що російські війська атакували поблизу Новоєгорівки та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що тактична ситуація поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Петропавлівки була стабільною. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська взяли під контроль невизначену кількість українських позицій і просунулися на 2 км у куп’янському напрямку, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження. Маляр заявила, що на куп'янському напрямку українські сили відбивають кілька атак росіян за добу.

Російські джерела стверджували, що 4 вересня українські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не просувалися. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що частини російського Західного угруповання військ відбили чотири українські атаки на північ від Твердохлібового (17 км на південний захід від Сватового). Російські військові блогери стверджували, що українські війська тричі невдало атакували позиції росіян біля Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута та наступали 4 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські війська просувалися на схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська досягли невизначених успіхів поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і що минулого тижня українські війська звільнили три квадратних кілометри на бахмутському напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу Кліщіївки.

Російське МО заявило, що українські сили невдало атакували поблизу Бахмута. Російський мілблогер стверджував, що українські війська атакували поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та Кліщіївки. Російські джерела стверджували, що ведуться позиційні бої біля Берхівського водосховища на північний захід від Бахмута. 3 вересня російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські війська просунулися поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів 4 вересня. Український Генштаб і Маляр повідомили, що російські війська безуспішно атакували на північ від Кліщіївки та поблизу Курдюмівки та Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Російський агрегатор новин стверджував, що російські джерела повернули невідомі втрачені позиції біля Курдюмівки. 3 вересня російський військовий блогер заявив, що минулого тижня російські війська досягли невизначених успіхів поблизу Кліщіївки та відкинули українські сили від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Російське Міноборони стверджувало, що українські війська 4 вересня провели невдалі наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки).

Російські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися 4 вересня. Український Генштаб і Маляр заявили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Сіверного, Авдіївки, Мар’їнки (на західній околиці Донецька), Красногорівки (безпосередньо на захід від м. Донецьк) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Окремі російські джерела стверджували 3 і 4 вересня, що російські сили успішно атакували поблизу Новомихайлівки та Красногорівки, тоді як російський військовий блогер стверджував 4 вересня, що російські війська безуспішно атакували поблизу цих населених пунктів і поблизу Сіверного.

3 вересня російський агрегатор новин заявив, що російські війська атакували поблизу Красногорівки, але не уточнив результат. 3 вересня російський військовий блогер заявив, що минулого тижня російські війська атакували західну Мар’їнку та південніше Авдіївки.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що 4 вересня українські війська вели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися. Російський військовий блогер заявив, що українські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Він також стверджував, що минулого тижня українські війська відтіснили російські війська з висот біля Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки) уздовж лінії Приютне-Стармлинівка-Керменчик (15 км на південний захід до 15 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські війська 4 вересня провели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але не досягли підтверджених або заявлених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Приютного.

На кадрах, знятих 2 вересня та опублікованих 4 вересня, нібито видно, як підрозділи 218-го танкового полку (127-а мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу) завдають ударів по українських позиціях біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). На кадрах, опублікованих 4 вересня, нібито видно підрозділи 36-ї ОМСБр (29-ї загальновійськової армії Східного військового округу), що діють поблизу Микільського (на південний схід від Вугледара).

Українські війська 4 вересня провели наступальні операції на заході Запорізької області та досягли значних тактичних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські сили просувалися на південь від Роботиного (9 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії на мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) і досягли неуточнених успіхів у напрямку Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Російські військові блогери стверджували, що українські сили просунулися на спірних ділянках на схід від Новопрокопівки в напрямку Очеретуватого (25 км на південний схід від Оріхова). Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська продовжують просуватися поблизу Роботиного та Вербового, тоді як Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що ці атаки були безуспішними.

Кілька російських джерел продовжували стверджувати, що південна частина Роботиного є предметом суперечок і що російські війська зберігають оборонні позиції на південній околиці населеного пункту. Російське джерело стверджувало, що українські сили атакували поблизу Дорожнянки (34 км на південний схід від Оріхова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що українські сили діють далі на південь від Кам’янського (30 км на південний захід від Оріхова), ніж спостерігалося раніше, що свідчить про те, що російські сили здійснюють менший контроль над околицями.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили "покращили свою тактичну обстановку" поблизу Роботиного та Вербового 4 вересня, хоча ISW не помічає доказів чи заяв про нещодавнє просування росіян у цьому районі. На геолокаційних кадрах, опублікованих 4 вересня, видно елементи формування спецназу "Осман", які діють поблизу Вербового.

На кадрах, опублікованих 4 вересня, видно, як підрозділи роти "Призрак" 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) діють на лінії Копані-Нестерянка (10-12 км на південний захід від м. Оріхів) і підрозділи 5-ї роти 429-го мотострілецького полку (19-та мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), які діяли поблизу Жереб’янок (26 км на південний захід від Оріхова).

4 вересня Міноборони Росії заявило, що російські війська знищили чотири українські катери з десантними групами, які рухалися в бік мису Тарханкут в окупованому Криму. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер заявив, що російські сили знищили чотири українські катери, а один український катер повернувся на контрольовану Україною територію.

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