ВСУ добились тактического успеха в Запорожской области: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

4 сентября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили. Генеральный штаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска начали укреплять свои позиции у Новоегоровки и прекратили штурм украинских позиций в этом районе. Российские источники утверждали, что российские войска атаковали вблизи Новоегоровки и восточнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

Известный российский военный блоггер утверждал, что тактическая ситуация вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Петропавловки была стабильной. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска взяли под контроль неопределенное количество украинских позиций и продвинулись на 2 км в купянском направлении, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения. Маляр заявила, что на купянском направлении украинские силы отбивают несколько атак россиян в сутки.

Российские источники утверждали, что 4 сентября украинские войска продолжали наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной, но не продвигались. Министерство обороны (МО) России утверждало, что части российской Западной группировки войск отразили четыре украинских атаки к северу от Твердохлебового (17 км к юго-западу от Сватового). Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска трижды неудачно атаковали позиции россиян у Серебрянского леса к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута и наступали 4 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что украинские войска продвигались к востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска достигли неопределенных успехов вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и что на прошлой неделе украинские войска освободили три квадратных километра на бахмутском направлении. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, в том числе вблизи Клищиевки.

Российское МО заявило, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Бахмута. Российский милблогер утверждал, что украинские войска атаковали вблизи Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и Клищиевки. Российские источники утверждали, что ведутся позиционные бои у Берховского водохранилища к северо-западу от Бахмута. 3 сентября российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе украинские войска продвинулись вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов 4 сентября. Украинский Генштаб и Маляр сообщили, что российские войска безуспешно атаковали севернее Клищиевки и близ Курдюмовки и Озаряновки (14 км юго-западнее Бахмута).

Российский агрегатор новостей утверждал, что российские источники вернули неизвестные утраченные позиции у Курдюмовки. 3 сентября российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе российские войска достигли неопределенных успехов вблизи Клищиевки и отвергли украинские силы от Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

Российское Минобороны утверждало, что украинские войска 4 сентября провели неудачные наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Российские войска вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись 4 сентября. Украинский Генштаб и Маляр заявили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Северного, Авдеевки, Марьинки (на западной окраине Донецка), Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка) ).

Отдельные российские источники утверждали 3 и 4 сентября, что российские силы успешно атаковали вблизи Новомихайловки и Красногоровки, тогда как российский военный блоггер утверждал 4 сентября, что российские войска безуспешно атаковали вблизи этих населенных пунктов и вблизи Северного.

3 сентября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска атаковали у Красногоровки, но не уточнил результат. 3 сентября российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе российские войска атаковали западную Марьинку и южнее Авдеевки.

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что 4 сентября украинские войска вели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, но не продвинулись. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки). Он также утверждал, что на прошлой неделе украинские войска оттеснили российские войска с высот возле Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки) вдоль линии Приютно-Стармлиновка-Керменчик (15 км юго-западнее 15 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские войска 4 сентября провели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, но не добились подтвержденных или заявленных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Приютного.

На кадрах, снятых 2 сентября и опубликованных 4 сентября, якобы видно, как подразделения 218-го танкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа) наносят удары по украинским позициям возле Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). На кадрах, опубликованных 4 сентября, якобы видны подразделения 36-й ОМСБр (29-й общевойсковой армии Восточного военного округа), действующие вблизи Никольского (юго-восточнее Угледара).

Украинские войска 4 сентября провели наступательные операции на западе Запорожской области и добились значительных тактических успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что украинские силы продвигались к югу от Работиного (9 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия на мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и достигли неуточненных успехов в направлении Новоданиловки (5 км к югу от Орехова) и Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продвинулись на спорных участках к востоку от Новопрокоповки в направлении Очеретуватого (25 км к юго-востоку от Орехова). Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продолжают продвигаться вблизи Работиного и Вербового, в то время как Минобороны России и другие российские источники утверждали, что эти атаки были безуспешными.

Несколько российских источников продолжали утверждать, что южная часть Работиного является предметом споров и русские войска сохраняют оборонительные позиции на южной окраине населенного пункта. Российский источник утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Дорожнянки (34 км к юго-востоку от Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что украинские силы действуют дальше южнее Каменского (30 км юго-западнее Орехова), чем наблюдалось ранее, что свидетельствует о том, что российские силы осуществляют меньший контроль над окрестностями.

Министерство обороны России утверждало, что российские силы "улучшили свою тактическую обстановку" вблизи Работино и Вербового 4 сентября, хотя ISW не замечает доказательств или заявлений о недавнем продвижении россиян в этом районе. На геолокационных кадрах, опубликованных 4 сентября, видны действующие вблизи Вербового элементы формирования спецназа "Осман".

На кадрах, опубликованных 4 сентября, видно, как подразделения роты "Привид" 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) действуют на линии Копани-Нестерянка (10-12 км на южный запад от г. Орехов) и подразделения 5-й роты 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), действовавшие вблизи Жеребянок (26 км к юго-западу от Орехова) .

4 сентября Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили четыре украинских катера с десантными группами, которые двигались в сторону мыса Тарханкут в оккупированном Крыму. Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что российские силы уничтожили четыре украинских катера, а один украинский катер вернулся на контролируемую Украиной территорию.

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