ЗСУ досягли тактичних успіхів на двох напрямках, ворог тисне біля Часового Яру: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Повідомляється, що ЗСУ досягли деяких тактичних успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках під час продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 6 квітня.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони досягли невизначених тактичних успіхів у Куп'янський та Лиманський напрямки. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, військові відбили російські атаки поблизу Тернів (на захід від Кремінної) і Білогорівки (на південь від Кремінної), хоча російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито наступають на околиці Тернів і біля крейдяного кар’єру в Білогорівці.

Операція №2 - Донецька область

6 квітня війська РФ продовжували просуватися на захід від Бахмута в напрямку н.п. Часів Яр, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ, головним чином підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), продовжували атаки на північний схід і південний схід від Часів Яр і нібито захопили позиції в лісових масивах вздовж залізниці на сході та в заповіднику Ступки-Голубовські 2 на південному сході. Блогери також розповідали, що війська РФ начебто завдали важких артилерійських, ракетних і авіаційних ударів по позиціях ЗСУ у та навколо Часового Яру. "Воєнкор" також стверджував, що частини бригади окупантів нібито відтіснили частину українських сил з Богданівки (на північний захід від Бахмута) у бік Часового Яру та Калинівки (між Богданівкою та Часовим Яром).

Інший російський блогер стверджував, що вразливе матеріально-технічне забезпечення, ймовірно, ускладнить зусилля Росії просунутися до Часового Яру, і що окупантам необхідно визначити пріоритетність додаткових заходів для захисту від ударів українських безпілотників і стабілізації своїх ліній постачання, щоб поспішити натиснути на Богданівку та Іванівське (між Бахмутом і Часовим Яром).

Також тривали позиційні бої на північний схід, південний захід і південь від Бахмута. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито незначно просунулися поблизу Веселого (на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська) 6 квітня, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Спірного, Роздолівки, Виїмки; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля; і на південь від Бахмута поблизу Нью-Йорка.

Війська РФ продовжували просуватися на захід від Авдіївки на тлі триваючих атак 6 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що загарбники просунулися на південний захід від Уманського (на захід від Авдіївки) під час ймовірного механізованого штурму розміром роти та до центру Первомайського (на південний захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що війська РФ просунулися далі в північну частину н.п. Бердичі (на північний захід від Авдіївки), але, ймовірно, не просунулися протягом минулої доби.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в Бердичі та на північ від нього, а також у південну та центральну Семенівку (на захід від Авдіївки). Блогери також розповідали, що війська РФ начебто зачищають ліси між н.п. Тоненьке (на захід від Авдіївки) і Водяне (на південний захід від Авдіївки), проте аналітики ISW не можуть підтвердити ці російські заяви.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ з Первомайського та просунутися в напрямку Уманського (обидва на південний захід від Авдіївки). 6 квітня російські блогери опублікували кадри, на яких окупанти завдають авіаудару по мосту через річку Дурну поблизу Уманського.

Також тривали бої на північний захід від Авдіївки біля Новокалинового; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Невельського, Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

В прес-службі російської частини ВДВ 6 квітня повідомили, що війська РФ все ще ведуть значну кількість піхотних ударів і використовують бойові машини для викидання піхоти на фронт. Український військовослужбовець, який діяв на Авдіївському напрямку, зазначив, що війська РФ намагаються відрізати та захопити населені пункти на флангах Авдіївки, але зараз окупанти атакують міцні рубежі оборони ЗСУ.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі триваючих боїв у цьому районі 6 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що окупанти просунулися на північну околицю Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і далі на захід до центру Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися в поле на південний схід від Новомихайлівки, але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Позиційні бої також тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Костянтинівки.

Позиційні бої тривали 6 квітня в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

6 квітня тривали позиційні бої поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) на заході Запорізької області.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський описав російські штурми поблизу Роботиного та Вербового як локалізовані наступальні операції, спрямовані на повернення раніше втрачених територій.

Російський "воєнкор" розповідав, що російські та українські війська активно використовують безпілотники в районі Роботиного.

6 квітня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, ймовірно, в районі Кринок. Російські "воєнкори" стверджували, що 5 і 6 квітня війська РФ нібито знищили кілька українських груп, які намагалися переправитися через Дніпро в районі Кринок.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 6 квітня повідомляли, що протягом останньої доби на лінії фронту було зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Також зазначалося, що найбільша кількість ворожих атак була зафіксована на Новопавлівському напрямку, де окупанти 16 разів спробували прорвати оборону українських захисників.

Також вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські війська мають певний тактичний успіх на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших ділянках фронту ситуація напружена, точаться важкі бої.