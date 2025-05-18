Ілюстративне фото: ЗСУ не допустили прориву ворога через кордон на Харківщині (Getty Images)

Українські військові зірвали спробу ворога перетнути державний кордон України у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За словами військових, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового. "Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки", - сказано у повідомленні. Строївка - це село у Харківській області, яке розташоване неподалік кордону України з Російською Федерацією.



