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ЗСУ за добу знищили ще один літак і понад 1100 окупантів, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1160 російських інтервентів, і тепер загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 416 800 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще один літак та 16 танків противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 416800 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 6640 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 12639 (+28) од.;
  • артилерійських систем - 10188 (+35)  од.;
  • РСЗВ - 1003 од.;
  • засоби ППО - 696 од.;
  • літаків - 347 (+1) од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7843 (+14) од.;
  • крилаті ракети - 1915 од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13332 (+65) од.;
  • спеціальна техніка - 1620 (+3) од.

Ситуація на фронті 3 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Військові додали, що ворог активно штурмує на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також зазначалося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 1 артилерійському засобу ворога.

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