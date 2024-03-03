ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских интервентов, и теперь общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до 416 800 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один самолет и 16 танков противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Военные добавили, что враг активно штурмует на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Также отмечалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.