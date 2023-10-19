ЗСУ знищили ще один літак росіян та понад 300 окупантів на Таврійському напрямку

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку - мають частковий успіх південно-західніше Вербового у Запорізькій області.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб, за підтримки авіації оточити Авдіївку. Українські воїни відбили 3 атаки росіян та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий літак, що збито у Донецькій області за останні 10 діб.

Також російські окупанти безуспішно намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак окупантів в районі Мар’їнки та 4 атаки - біля Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку українські воїни завдали противнику втрат в районі Новомайорського, що на Донеччині, та стримують його в районах Новодарівки і східніше Малої Токмачки Запорізької області.

У Токмаку Запорізької області, використовуючи цивільних в якості живого щита, російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання.

Загальні втрати ворога склали 322 особи.

Також українські бійці знищили 43 одиниці військової техніки противника, зокрема:

3 танки;

3 ББМ;

12 артилерійських систем;

2 РСЗВ;

1 літак,

13 БПЛА;

5 одиниць автомобільної;

2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

Також 17 жовтня ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.

За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.