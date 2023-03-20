ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ відбили 69 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
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