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ЗСУ за добу знищили 560 окупантів, 5 ББМ та 1 БПЛА

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 2 квітня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 174550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 5 ББМ та 1 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 3618 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6986 (+5) од,
  • артилерійських систем - 2687 (+4) од,
  • РСЗВ - 527 (+0) од,
  • засоби ППО - 279 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2249 (+1),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5537 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 296 (+0)

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Крім того, у районі Бахмута протягом 1 квітня відбулося 25 бойових зіткнень. Темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

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