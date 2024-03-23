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ЗСУ за добу знищили 4 пункти управління та один засіб ППО окупантів, - Генштаб

Автор: Наталія Кава

Збройні Сили України за останню добу знищили чотири пункти управління окупантів. А також один засіб їх ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ 23 березня.

Як розповіли у Генштабі, за останню добу авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Завдяки цьому підрозділи ЗСУ змогли знищити 4 пункти управління та один 1 засіб протиповітряної оборони. Також було знищено артилерійську установку та станцію РЛС інтервентів.

Раніше повідомлялося, що в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня інформували, що за минулу добу втрати війск РФ в Україні склали 1050 окупантів, таким чином загальна кількість втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення становить вже близько 435 760 солдатів.

Крім того, Сили оборони знищили 12 танків, 19 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем ворога.

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