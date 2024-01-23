ЗСУ за добу знищили 110 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками було відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 416 осіб.

Також українські бійці знищили 110 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

6 танків;

16 ББМ;

18 артсистем;

3 СПГ (АГС);

38 БПЛА;

27 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів противника.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.