ЗСУ за добу відбили близько 130 атак: що відбується на фронті

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ противника.

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

Куп'янський напрямок. Кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

Лиманський напрямок. ЗСУ зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

Сіверський напрямок. Сили оборони відбили п’ять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки.

Краматорський напрямок. Українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати оборону. Основні зусилля окупанти за підтримки авіації зосередили у районі Часового Яру.

Торецький напрямок. Ворог 20 разів проводив атаки на позиції захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

Покровський напрямок. Українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

Курахівський напрямок. Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Оріхівський напрямок. Відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав.

Придніпровський напрямок. Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами.

Північний кордон. Окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти Чернігівської та Сумської областей з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.