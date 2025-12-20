ЗСУ за добу відбили 220 ворожих атак: Генштаб звітував про найгарячіші напрямки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Систематичне застосування авіації, дронів-камікадзе та РСЗВ демонструє ескалацію російських наступальних дій. Українські війська ефективно утримують позиції та завдають значних втрат, що підтримує стратегічну стабільність у зоні бойових дій.

Інтенсивність атак свідчить про безперервні спроби РФ прорвати оборону України по всіх напрямках.

Оріхівський напрямок: 3 атаки відбито у районі Щербаків та у напрямку Приморського.

Втрати окупантів: знешкоджено 128 осіб, з яких 107 безповоротно. Знищено: танк, бойову броньовану машину, 10 автомобілів, 4 термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ, 3 БпЛА та 13 укриттів особового складу ворога.

Покровський напрямок: від початку доби ворог атакував 60 разів у районах Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне, Новопавлівка.

Куп’янський напрямок: 6 наступальних дій у районі Степової Новоселівки, у напрямку Нової Кругляківки та Піщаного.

Південно-Слобожанський напрямок: 12 атак у районах Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка, а також у напрямку Ізбицького й Григорівки. Один бій триває.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: 9 атак, 59 обстрілів, з яких 4 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та дрони: російські окупанти завдали 42 авіаудари, скинувши 101 керовану авіабомбу, а також застосували 1684 дрони-камікадзе. Крім того, ворог здійснив 2467 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 220 бойових зіткнень . Українські війська продовжують рішуче протистояти спробам ворога просунутися вглиб території країни.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що російські війська продовжують зазнавати серйозних втрат у боях в Україні. Лише за останню добу, з 19 на 20 грудня, противник втратив понад 1 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артилерійських систем, 130 одиниць автотехніки та 346 дронів.

За весь період повномасштабної війни загальні втрати російської армії наблизилися до 1,2 млн осіб. Якщо глава Кремля Володимир Путін продовжить агресію проти України, цей показник може зрости вже найближчими днями.

Також нещодавно ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.