ЗСУ за добу уразили на півдні два ворожі С-300
Українські військові протягом останньої доби уразили два російських зенітно-ракетних комплекси середнього радіусу дії "С-300". Це сталось на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
За даними військових, протягом останньої доби було уражено два "С-300". А також 25 одиниць артилерійських систем, 21 одиниця розвідувальних дронів та іншу техніку ворога.
Також на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу. Росіяни формують там штурмові групи, переміщуючи їх ближче до лінії бойового зіткнення.
За минулу добу загальні ворожі втрати на півдні склали:
- 48 окупантів;
- 2 зенітно-ракетних комплекси "С-300";
- 20 артустановок, в т.ч. "Гіацинт-С", "Мста-Б";
- 2 міномети;
- 22 одиниці автомобільної та бронетехніки;
- 21 одиниця розвідувальних БпЛА "Supercam", "Zala" та "Орлан-10";
- 4 мотоцикли;
- 1 багі;
- 1 човен;
- 2 станції РЕБ;
- 5 антен управління БпЛА;
- 2 антени звʼязку;
- супутниковий термінал "Starlink".
Уражено:
- 8 укриттів та 5 місць проживання особового складу;
- 11 інженерно-фортифікаційних споруд;
- місце зберігання боєприпасів, матеріально-технічних засобів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів;
- пункт управління БпЛА.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України за останню добу було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Мова про два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".
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