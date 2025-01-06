ЗСУ за добу уразили на півдні два ворожі С-300

Українські військові протягом останньої доби уразили два російських зенітно-ракетних комплекси середнього радіусу дії "С-300". Це сталось на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

За даними військових, протягом останньої доби було уражено два "С-300". А також 25 одиниць артилерійських систем, 21 одиниця розвідувальних дронів та іншу техніку ворога.

Також на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу. Росіяни формують там штурмові групи, переміщуючи їх ближче до лінії бойового зіткнення.

За минулу добу загальні ворожі втрати на півдні склали:

48 окупантів;

2 зенітно-ракетних комплекси "С-300";

20 артустановок, в т.ч. "Гіацинт-С", "Мста-Б";

2 міномети;

22 одиниці автомобільної та бронетехніки;

21 одиниця розвідувальних БпЛА "Supercam", "Zala" та "Орлан-10";

4 мотоцикли;

1 багі;

1 човен;

2 станції РЕБ;

5 антен управління БпЛА;

2 антени звʼязку;

супутниковий термінал "Starlink".

Уражено:

8 укриттів та 5 місць проживання особового складу;

11 інженерно-фортифікаційних споруд;

місце зберігання боєприпасів, матеріально-технічних засобів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів;

пункт управління БпЛА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України за останню добу було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Мова про два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".