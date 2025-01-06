ВСУ за сутки поразили на юге два вражеских С-300
Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия "С-300". Это произошло на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
По данным военных, в течение последних суток были поражены два "С-300". А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.
Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.
За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:
- 48 оккупантов;
- 2 зенитно-ракетных комплекса "С-300";
- 20 артустановок, в т.ч. "Гиацинт-С", "Мста-Б";
- 2 миномёта;
- 22 единицы автомобильной и бронетехники;
- 21 единица разведывательных БпЛА "Supercam", "Zala" и "Орлан-10";
- 4 мотоцикла;
- 1 багги;
- 1 лодка;
- 2 станции РЭБ;
- 5 антенн управления БпЛА;
- 2 антенны связи;
- спутниковый терминал "Starlink".
Поражены:
- 8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;
- 11 инженерно-фортификационных сооружений;
- место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;
- пункт управления БпЛА.
Напомним, ранее мы писали о том, что Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за последние сутки было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. Речь о двух зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1" и зенитно-ракетном комплексе "Оса".
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