ВСУ за сутки поразили на юге два вражеских С-300

Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия "С-300". Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

По данным военных, в течение последних суток были поражены два "С-300". А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.

Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:

48 оккупантов;

2 зенитно-ракетных комплекса "С-300";

20 артустановок, в т.ч. "Гиацинт-С", "Мста-Б";

2 миномёта;

22 единицы автомобильной и бронетехники;

21 единица разведывательных БпЛА "Supercam", "Zala" и "Орлан-10";

4 мотоцикла;

1 багги;

1 лодка;

2 станции РЭБ;

5 антенн управления БпЛА;

2 антенны связи;

спутниковый терминал "Starlink".

Поражены:

8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;

11 инженерно-фортификационных сооружений;

место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;

пункт управления БпЛА.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за последние сутки было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. Речь о двух зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1" и зенитно-ракетном комплексе "Оса".