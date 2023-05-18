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ЗСУ за добу просунулися на 1700 метрів на Бахмутському напрямку, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul ro)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують атакувати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти", - заявив Череватий.

За його слова, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 - авіацією.

"В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА "Орлан" та вісім польових складів з боєприпасами", - додав речник.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.

Пізніше Сергій Череватий повідомив, що українські військові продовжують і далі просуватися углибину оборони ворога на Бахмутському напрямку.

При цьому у Міноборони наголошують, що ЗСУ мають успіхи на окремих ділянках Бахмутського напрямку, але у самому Бахмуті окупанти просуваються.

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