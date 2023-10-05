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ЗСУ за день знищили шість танків росіян під Бахмутом. Сирський показав відео

Донецька область, Четвер 05 жовтня 2023 13:03
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ЗСУ за день знищили шість танків росіян під Бахмутом. Сирський показав відео Фото: ЗСУ за день знищили шість танків росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці за один день знищили шість танків росіян на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Як повідомив Сирський, працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

Наші воїни відмінусували:

  • три танки Т-72;
  • один Т-80;
  • два Т-90;
  • одну САУ 2с1;
  • одну БМП.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.

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