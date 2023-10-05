ЗСУ за день знищили шість танків росіян під Бахмутом. Сирський показав відео

Українські бійці за один день знищили шість танків росіян на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Як повідомив Сирський, працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.



Наші воїни відмінусували:

три танки Т-72;

один Т-80;

два Т-90;

одну САУ 2с1;

одну БМП.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.