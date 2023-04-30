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ЗСУ не дають росіянам обрізати "дорогу життя" до Бахмута, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (АрміяInform)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни не мають успіху у захопленні "дороги життя" з Часового Яру до Бахмута, незважаючи на їхні заяви.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.

За його словами, заяви росіян про повний контроль над дорогою неправдиві.

"Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику", - розповів він.

Він відмітив, що "дорогою життя" досі постачаються боєприпаси, медикаменти, їжа, а також по ній вивозять з міста поранених.

Нагадаємо, що в Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.

Крім цього, Череватий заявляв, що на Бахмутському напрямку нашим воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

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Війна Росії проти УкраїниБахмут