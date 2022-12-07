ЗСУ не дають окупантам досягти успіху на Бахмутському напрямку: нові карти боїв

Контрнаступ ЗСУ у районі Сватове та Кремінна

Українські сили, ймовірно, нещодавно досягли успіхів на північному сході Харківської області в рамках контрнаступних операцій, що продовжуються. У Генштабі ЗСУ повідомляли 5 грудня, що російські сили обстріляли позиції ЗСУ в районі Тавільжанки, Богданівського та Лимана Першого (усі приблизно за 50 км на північний захід від Сватового та за 15 км на південь від міжнародного кордону), що вказує на те, що Сили оборони України, ймовірно, домоглися обмеженого поступу в цьому районі.

У Міноборони РФ також ненавмисно вказали, що ЗСУ взяли під свій контроль Кислівку (25 км на північний захід від Сватового), заявивши, що російських ударів було завдано по українському командному пункту в Кислівці 5 грудня. Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували атакувати російські позиції на північний захід від Сватового у період з 5 по 6 грудня.

Війська РФ продовжували оборонятися від контрнаступів ЗСУ та 5 та 6 грудня провели обмежені атаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове - Кремінна.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 5 грудня, що російські війська намагаються утримувати свої позиції на всій лінії Сватове - Кремінна і готують оборонні позиції в Старобільську (50 км на схід від лінії Сватове - Кремінна). Чиновник також зазначив 6 грудня, що війська РФ у цьому районі мали достатньо часу для підготовки ешелонованих оборонних рубежів, і вони сильно замінували прилеглу територію, щоб утруднити наступ українських військ.

Російські та українські джерела повідомляють про бої на лінії Сватове - Кремінна в районі Райгородки (11 км на південний захід від Сватового), Площанки (15 км на північний захід від Кремінної), Червонопопівки (5 км на північ від Кремінної), Житлівки (3 км на північ від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) з 4 по 6 грудня. Російські "воєнкори" зазначають, що в районі Сватового діють частини 1-ї гвардійської танкової армії.

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували наступальні дії навколо Бахмута 5 та 6 грудня, але не змогли оточити місто. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти концентруються на покращенні своїх тактичних позицій навколо Бахмуту та провели наземні атаки у Бахмуті; на північ від Бахмута, у Білогорівці, Соледарі, Берестові, Верхньокам'янському, Бахмутському, Андріївці; та південніше Бахмута в Опитному, Курдюмівці, Яковлівці та Кліщіївці 5 та 6 грудня.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив 5 грудня, що в районі Бахмута зараз йдуть найнапруженіші бої на передовій, але українські сили тримають оборону і завдають максимальних втрат російським військам.

Російські джерела стверджували, що 5 і 6 грудня війська РФ досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Представник "ДНРівців" Данило Безсонов заявив, що сили ПВК "Вагнера" просуваються в районі Бахмута, нібито завдаючи великих втрат українським військам. У Міноборони РФ заявили, що 6 грудня їхні війська відбили атаки ЗСУ в районі Курдюмівки (13 км на південний схід від Бахмута), внаслідок чого українська армія зазнала великих втрат.

5 і 6 грудня російські "воєнкори" стверджували, що "вагнерівці" прорвали українську оборону в районі Опитне (4 км на південь від Бахмута) та на південний схід від Бахмута і намагаються встановити контроль у населеному пункті, але 6 грудня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спростував ці твердження.

Російські "воєнкори" також стверджували, що 6 грудня тривали запеклі бої в районі Соледара (13 км на північний схід від Бахмута), Бахмута, а також в Опитному, Кліщіївці та Курдюмівці (всі три в межах 14 км на південь від Бахмута).

Колишній "міністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський зазначив, що росіяни не мають можливості "шокувати" сили ЗСУ в Бахмуті, як вони це зробили під час облоги Маріуполя в березні. Ходаковський стверджував, що російські війська просуваються в районі Бахмута несуттєво, але зазначив, що розташування лінії фронту та багатомісячний опір ЗСУ не дозволяють військам РФ досягти великомасштабних успіхів на Бахмутському напрямку.

Війська РФ продовжували вести наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк 5 та 6 грудня. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки загарбників на Мар'їнку (30 км на південний захід від Авдіївки), Новомихайлівку (36 км на південний захід від Авдіївки) та Красногорівку (приблизно за 28 км на південний захід від Авдіївки) 6 грудня. Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили атаки ЗСУ у Мар'їнці 6 грудня, а кілька російських джерел поділилися відеозаписами, які нібито показують війська РФ на захоплених українських позиціях у Мар'їнці 5 та 6 грудня.

Російське джерело поділилося відеозаписом 100-ї бригади "народного ополчення" "ДНРівців" на Невельському напрямку, на південний захід від Авдіївки, 6 грудня.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські сили обстріляли Авдіївку 5 грудня, а російські джерела стверджують, що війська РФ, у тому числі артилеристи 1-го армійського корпусу "ДНРівців", обстріляли позиції ЗСУ в Авдіївці 6 грудня. Кириленко також повідомив, що 5 грудня російські війська обстріляли Курахове та Остре на захід від Красногорівки.

Заступник "міністра внутрішніх справ" "ЛНРівців" Віталій Кисельов заявив, що 5 грудня російські сили обстріляли позиції ЗСУ у Первомайському (приблизно 28 км на південний захід від Авдіївки) та Красногорівці. В українському Генштабі проінформували, що російські сили продовжували плановий обстріл лінії зіткнення у цьому районі.

Війська РФ 5 та 6 грудня продовжували вести оборонні операції на заході Донецької та сході Запорізької областей. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 5 грудня російські війська завдали авіаудару в районі Вугледару.

Міноборони РФ заявляло, що 6 грудня російські війська відбили атаки ЗСУ в районі Володимирівки, на південний схід від Вугледара, і Новодарівки, на східному кордоні Запорізької області.

Численні українські та російські джерела повторили повідомлення про те, що війська РФ обстріляли Вугледар 5 грудня. Представник "ЛНРівців" Кисельов стверджував, що 5 грудня російські війська завдали удару по скупченню сил ЗСУ в Золотій Ниві, на захід від Вугледару.

В українському Генштабі інформували, що російські сили продовжують інтенсивний обстріл вздовж лінії зіткнення на заході Донецької та сході Запорізької областей.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували вести оборонні операції на сході Херсонської області 5 та 6 грудня. Війська РФ обстріляли західний (правий) берег Дніпра, включаючи Херсон та його околиці. Російські та українські джерела заявили, що ЗСУ завдали ударів по району на східному (лівому) березі Дніпра, у тому числі по Голій Пристані (11 км на південний захід від міста Херсон на трасі R57 Херсон - Армянськ) та Таврійську (на схід від Нової Каховки).

Російські сили 5 та 6 грудня продовжували обстрілювати прифронтові населені пункти та тилову енергетичну інфраструктуру на півдні України.

Російські та українські джерела заявили, що війська РФ завдавали ударів по інфраструктурі у Черкаській, Дніпропетровській (включаючи Кривий Ріг), Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій (включно з містом Запоріжжя) областей. Українські та російські джерела повідомили, що 5 і 6 грудня війська РФ продовжували плановий обстріл лінії зіткнення на захід від Гуляйполя Запорізької області, Нікополя і Марганця Дніпропетровської області та Очакова Миколаївської області.

"Російська влада, швидше за все, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності мосту через Керченську протоку після ремонту прольоту мосту", - зазначають аналітики.

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив 5 грудня, що було завершено ремонт усіх чотирьох прольотів мосту через Керченську протоку після атаки моста у вересні. Російські ЗМІ та блогери поширили кадри, на яких президент РФ Володимир Путін проїжджає мостом, ймовірно, намагаючись переконати росіян у тому, що міст досить стабільний і безпечний для нього і, отже, для інших.

Такі зусилля, ймовірно, є частиною ширшої інформаційної операції з придушення паніки у зв'язку з перспективою потенційного контрнаступу ЗСУ на півдні України, який зрештою може загрожувати позиціям РФ в окупованому Криму та кільком логістичним лініям, що з'єднують півострів з іншою частиною окупованого півдня України, пишуть експерти ISW

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова спростувала чутки про те, що Росія готується вивести з-під контролю захоплену Запорізьку атомну електростанцію або передати її іншій стороні. Захарова також прямо заявила, що Росія нібито є єдиним безпечним оператором ЗАЕС. Так вона відповіла на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі від 2 грудня про серйозне просування переговорів щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

"Однак, як раніше повідомляла ISW, російські ЗМІ, "воєнкори" та окупаційні чиновники низького рангу вже давно увічнюють чутки про український контрнаступ, який може загрожувати російським позиціям на ЗАЕС і в західній Запорізькій області в цілому таким чином, що ставить інформаційні умови (або в іншому випадку) за можливий вихід Росії із ЗАЕС", - йдеться у матеріалі.

Заяви Захарової від 5 грудня припускають, що російські війська нині не планують виведення військ із ЗАЕС, але можуть зробити це, якщо не буде виконано певних умов, таких як забезпечення безпеки позицій у західній частині Запорізької області та фактичне визнання МАГАТЕ суверенітету РФ над станцією. Заява Захарової також вказує на те, що спростування Кремлем тих самих чуток від 28 листопада не змогло придушити цей наратив, додають аналітики.