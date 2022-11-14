ЗСУ били по росіянам авіацією і артилерією: яка ситуація на південному напрямку

В зведенні йдеться про те, що ворог продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, багаторівневу утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ та деокупованих населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

Також росіяни нанесли удар двома ракетами Х-31 по Бериславському району, та два удари "Ураганами" по Марганецькій громаді Нікопольщини. Жертв внаслідок обстрілів немає.

Натомість, авіація ЗСУ уразила чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі Дніпра, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання.

"Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, 7 одиниць авто-бронетехніки. Решта результатів дорозвідуються", - зазначається в публікації.

Також в ОК "Південь" наголосили, що у Чорному морі перебуває 12 бойових кораблів, і хоч ракетоносіїв серед них немає, це не привід розслаблятись. Не радять втрачати пильність і на фоні позитивних новин про деокупацію Херсона.

"Відновлюються електромережі, водопостачання, зв’язок і інтернет. Водночас ще дуже багато роботи із стабілізації. Саме тому місцевим мешканцям варто дотримуватися правил мінної безпеки та рекомендацій органів легітимної влади: не створювати скупчення людей, не перебувати на неперевірених територіях, бути обачними і пильними", - йдеться в публікації.

Крім цього, в ОК "Південь" заявили, що ворог посилив повітряну розвідку, зокрема, з застосуванням БпЛА.